«Т-Технологии» открыли штаб-квартиру для своего ИТ-хаба в Минске

«Т-Технологии», куда входит Т-Банк, открыли новую штаб-квартиру для своего ИТ-хаба в центре Минска. Офис площадью 10 тыс. кв. м рассчитан более чем на 1 тыс. сотрудников, сообщили в компании.

Сделка по аренде бизнес-центра стала одной из крупнейших сделок аренды на рынке офисной недвижимости в Белоруссии за последние годы, подчеркнули в «Т-Технологиях». В новом ИТ-хабе будут работать команды разработчиков, аналитиков, инженеров и руководителей ИТ-направлений. В будущем компания намерена расширить штат сотрудников штаб-квартиры до 2 тыс. человек.

«Мы не просто открываем новый ИТ-хаб в Беларуси — здесь мы уже давно собираем и растим местное ИТ-комьюнити: проводим мероприятия и фестивали, на которые приходят тысячи айтишников, активно сотрудничаем с местными вузами, обмениваемся знаниями и развиваем ИТ-индустрию в стране», — рассказал директор по информационным технологиям, заместитель председателя правления Т-Банка Вячеслав Цыганов.

ИТ-хаб в Минске станет не только центром притяжения для белорусской ИТ-команды, но и площадкой для локального ИТ-сообщества, подчеркнули в компании. В планах у «Т-Технологий» проведение в этом году внутренних и открытых мероприятий для ИТ-специалистов и развитие сотрудничества с ведущими вузами Белоруссии.

На сегодняшний день у «Т-Технологий» есть сеть региональных ИТ-хабов: 23 из них — в России, один — в Белоруссии.