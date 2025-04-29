Медведев назвал страны Запада виновниками беспрецедентного мирового кризиса

Виновником беспрецедентного мирового кризиса является «англосаксонская тусовка» — страны Запада. Об этом 29 апреля заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев во время выступления на марафоне «Знание.Первые».

«Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество, по сути, вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стала, скажем так, англосаксонская тусовка и ее корыстные игры», — подчеркнул он.

Медведев отметил, что страны Запада сделали русофобию главным направлением своей идеологии. Он отметил, что не считает возможным изменить такой подход в ближайшее время. Это, по словам замглавы Совбеза, привело к тому, что отношения России с Европой прошли точку невозврата.

Он добавил, что сейчас Европа находится в противоречивом положении из-за тарифного противостояния с США и обострения спорных вопросов вокруг деятельности НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 апреля заявил, что странам Евросоюза (ЕС) не следует разговаривать с Россией на языке превосходства. Глава МИДа подчеркнул, что лидеры европейских государств идут по пути возрождения нацистской идеологии в Европе и «выкрикивают» воинственные и враждебные лозунги в отношении России.

Лавров 12 апреля указал, что усилия НАТО сейчас сконцентрированы на подготовке к новой конфронтации, а во главе их — Германия, Франция и Великобритания. При этом он подчеркнул, что евроатлантические конструкции потерпели неудачу в обеспечении безопасности и стабильности.