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Численность клещей в Красноярском крае превышает безопасный уровень в 30 раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Количество случаев укусов в 2025 году увеличилось, а в некоторых регионах популяция клещей выросла сразу в 30 раз. Об этом 29 апреля сообщает корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

«Весенний лес — это место повышенного риска. Сейчас в тайге орудуют миллионы маленьких охотников. Заметить клеща в густой растительности практически невозможно. Прогуляться среди деревьев безопасно можно разве что в герметичном костюме», — сообщил Тамошаускас.

По словам корреспондента, нормы активности паразитов в Красноярском крае превышены в 30 раз из-за аномально жаркой весны. Из анабиоза клещи вышли почти на месяц раньше срока.

«По последним данным, численность клещей на контрольных пунктах достигала 172 особей на один квадратный километр, при эпидемически безопасном уровне 0,5», — заявила замначальника отдела информационного сопровождения деятельности управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Елена Юртаева.

Клещи — переносчики смертельных болезней. Самая тяжелая из них — клещевой энцефалит. Это вирус, который может вызывать тяжелые неврологические осложнения, вплоть до паралича. Заболеваемость им в Красноярском крае в 9 раз выше, чем в среднем по стране.

По прогнозам экспертов, пик активности клещей еще впереди. Поэтому очереди в лабораторию с каждым днем будут только увеличиваться, а самый высокий спрос на такие услуги медработников ожидается в майские праздничные выходные.

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Ранее, 29 апреля, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что более 29,8 тыс. россиян пострадали из-за укусов клещей с начала сезона. Там добавили, что в настоящее время фиксируется свойственная весеннему эпидемическому периоду тенденция к росту случаев укусов этих насекомых. При этом чаще всего из-за укусов кровососущих обращались в медучреждения жители Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Московской и Томской областей.

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