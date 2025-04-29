Температура воздуха в России в мае будет изменчивой

В мае температура в России будет изменчивой и вновь отклонится от нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия».

По словам синоптика, существенно выше нормы будет температура на юге Урала, юге Сибири, в Центральном регионе Сибири, а также в северной половине Якутии. На остальной территории страны температура будет средней, но изменчивой.

Ранее, 17 апреля, аналитики «Яндекс Путишествий» рассказали «Известиям» о выгодных направлениях в праздники. По данным сервиса, цены на трех- и четырехзвездочные отели в Новосибирске могут быть дешевле на 37% по стране, а аренда квартир и апартаментов обходится на 46% дешевле. Для семейных путешественников квартиры в Уфе и Ессентуках могут предлагаться со скидкой 45%.

Новость дополняется.