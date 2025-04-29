ВКС России сбили самолет Су-27 ВСУ
Воздушно-космические силы (ВКС) России в течение суток сбили истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Также уточняется, что за прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и 189 беспилотников самолетного типа.
21 марта в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили истребитель МиГ-29 ВСУ. Сообщалось, что самолет был сбит в воздушном бою.