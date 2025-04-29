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Политолог усомнился в получении Киевом гарантий безопасности по плану Зеленского

Политолог Фельдман: Киев не получит гарантий, на которые рассчитывает Зеленский
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Фото: TASS/Zuma
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Киев никогда не получит от Запада тех гарантий безопасности, на которые рассчитывает президент страны Владимир Зеленский. Об этом 29 апреля заявил «Известиям» кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Ранее в этот день газета Politico сообщила, что Киев рискует выйти из конфликта с утратой территорий и без реальных гарантий безопасности со стороны западных партнеров. Уточнялось, что ЕС не обеспечил Украину необходимым количеством вооружений, а США отказываются брать на себя ведущую роль в гарантиях безопасности.

Политолог подчеркнул, что применительно к Украине формулировка «западные гарантии безопасности» лишена конкретного содержания. С формальной точки зрения, уже сегодня Киев имеет соглашения с рядом иностранных государств, которые пообещали снабжать его оружием.

«Однако Владимир Зеленский хочет, чтобы США, Великобритания и ЕС обязались воевать на его стороне, если Украина снова окажется в состоянии вооруженного конфликта. Таких гарантий безопасности ему никогда и никто не предоставит», — подчеркнул Фельдман.

Эксперт добавил, что разговор о каких-либо гарантиях для Украины целесообразно начинать лишь после установления бессрочного режима прекращения огня. На данный момент такой сценарий развития событий выглядит крайне маловероятным, добавил он.

США и Европа не могут договориться по поводу Украины. Что пишут СМИ

24 апреля сообщалось, что Германия, Великобритания и Франция пытаются найти способы подтолкнуть киевский режим к территориальным уступкам для урегулирования конфликта на Украине из-за обеспокоенности по поводу возможного выхода США из переговорного процесса.

11 апреля газета The New York Times сообщила, что проект ресурсной сделки между Украиной и США не содержит положений о гарантиях безопасности Киева, несмотря на требования властей страны.

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