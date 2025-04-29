Киев никогда не получит от Запада тех гарантий безопасности, на которые рассчитывает президент страны Владимир Зеленский. Об этом 29 апреля заявил «Известиям» кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Ранее в этот день газета Politico сообщила, что Киев рискует выйти из конфликта с утратой территорий и без реальных гарантий безопасности со стороны западных партнеров. Уточнялось, что ЕС не обеспечил Украину необходимым количеством вооружений, а США отказываются брать на себя ведущую роль в гарантиях безопасности.

Политолог подчеркнул, что применительно к Украине формулировка «западные гарантии безопасности» лишена конкретного содержания. С формальной точки зрения, уже сегодня Киев имеет соглашения с рядом иностранных государств, которые пообещали снабжать его оружием.

«Однако Владимир Зеленский хочет, чтобы США, Великобритания и ЕС обязались воевать на его стороне, если Украина снова окажется в состоянии вооруженного конфликта. Таких гарантий безопасности ему никогда и никто не предоставит», — подчеркнул Фельдман.

Эксперт добавил, что разговор о каких-либо гарантиях для Украины целесообразно начинать лишь после установления бессрочного режима прекращения огня. На данный момент такой сценарий развития событий выглядит крайне маловероятным, добавил он.

24 апреля сообщалось, что Германия, Великобритания и Франция пытаются найти способы подтолкнуть киевский режим к территориальным уступкам для урегулирования конфликта на Украине из-за обеспокоенности по поводу возможного выхода США из переговорного процесса.

11 апреля газета The New York Times сообщила, что проект ресурсной сделки между Украиной и США не содержит положений о гарантиях безопасности Киева, несмотря на требования властей страны.