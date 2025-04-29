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СК возбудил уголовное дело после удара БПЛА по автомобилю в Курской области

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Фото: пресс-служба СК РФ
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По факту атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль в слободе Белая Курской области следователи возбудили уголовное дело. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«23 апреля 2025 года украинские военнослужащие, используя FPV-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, совершили атаку на гражданский автомобиль в слободе Белой Беловского района Курской области», -— сказано в сообщении.

В результате удара мужчина, находившийся за рулем автомобиля, получил ранение. Кроме того, был поврежден автомобиль.

Несмотря на полученные ранения, местный житель сумел доехать до медучреждения, где ему была оказана помощь. Кроме того, пострадавший сообщил, что в результате атаки могли пострадать другие люди.

Следователи квалифицировали действия ВСУ как террористический акт (пп. «а», «в» ст. 205 УК РФ). Правоохранители устанавливают причастных к преступлению боевиков.

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Ранее, 28 апреля, в городе Новодружеске Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате атаки украинского беспилотника пострадала женщина. Пострадавшая была госпитализирована, ей оказали медицинскую помощь.

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