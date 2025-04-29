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Порядка 100 военных Таджикистана примут участие в параде на Красной площади

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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По случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) порядка 100 военнослужащих Таджикистана примут участие в параде Победы на Красной площади. Об этом 29 апреля сообщил начальник пресс-центра минобороны республики Фаридун Махмадализода.

«В Москве находится одна рота, порядка 100 военнослужащих Таджикистана, которые готовятся к участию в параде на Красной площади», — приводит его слова ТАСС.

Вооруженные силы республики представит десантно-штурмовая бригада мобильных войск. В настоящее время десантно-штурмовая бригада входит в состав Коллективных сил оперативного реагирования и Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил Махмадализода.

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Ранее, 17 марта, президент России Владимир Путин сообщил, что военные из Таджикистана примут участие в торжественном параде Победы, приуроченном к празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 Мая.

Участие в параде Победы в Москве 9 мая уже подтвердил ряд иностранных лидеров. Так, в праздничных мероприятиях примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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