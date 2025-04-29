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В Мордовии деятельность двух заводов может привести к экологической катастрофе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Река Алатырь в Мордовии подвергается сильному загрязнению из-за деятельности крупных предприятий, сбрасывающих отходы в водоем. Кадры с места событий 29 апреля публикуют «Известия».

Местные жители рассказали, что каждый год в реке наблюдается массовая гибель рыбы из-за загрязнения воды. В сбросах неочищенных отходов подозревают спиртзавод «Кемлянский».

В прошлом году проверки Росприроднадзора показали, что предприятие сбрасывает в реку опасные вещества. В ведомстве подтвердили «Известиям», что нарушения в полном объеме не устранены до сих пор.

Факт загрязнения реки подтвердили и в Рослесхозе. В прошлом году специалисты ведомства установили, что в воде превышены показатели иона аммония, которые после попадают в один из притоков Волги.

Претензии к очистке сточных вод есть также к соседнему сыродельному комбинату «Ичалковский». У него, в отличие от спиртзавода, есть свои очистные сооружения, но их мощностей не хватает, особенно с учетом того, что руководство комбината намерено открыть еще один цех.

Отмечается, что руководство обоих предприятий связано с экг-главой Мордовии Николаем Меркушкиным. Его родственники занимают ключевые посты в управлении упомянутыми заводами, а также являются их бенефициарами.

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