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В Кремле не исключили награждения сражавшихся в Курской области бойцов КНДР

Песков не исключил, что Путин наградит солдат КНДР, воевавших в Курской области
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Фото: ТАСС
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Президент России Владимир Путин, возможно, наградит бойцов спецназа КНДР, участвовавших в освобождении Курской области. Об этом 29 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Пока мне не известно об этих планах, но этого нельзя исключать», — сказал он, отвечая на вопрос о намерениях главы государства по поводу награждения корейских спецназовцев.

Просьбу прокомментировать дальнейшие планы по задействованию военных КНДР в зоне спецоперации, а также вопрос об их участии в параде Победы пресс-секретарь президента переадресовал Министерству обороны РФ.

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Владимир Путин поблагодарил северокорейских военных за помощь в освобождении Курской области

Днем ранее Путин поблагодарил бойцов спецназа Корейской народной армии, принимавших участие в разгроме группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Глава государства отметил, что действия корейских военных полностью соответствовали международному праву и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанного 19 июня 2024 года.

Тогда же Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что спецназ из республики был направлен для участия в боевых действиях в РФ по решению председателя страны Ким Чен Ына. В агентстве подчеркнули, что корейская сторона продолжит поддерживать «священное дело армии и народа России».

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