План США по урегулированию конфликта на Украине включает признание Крыма, Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей частью России. Об этом 29 февраля сообщает телеканал CNN.

«План США, по словам знакомых с ним чиновников, заключается в признании Вашингтоном контроля Москвы над Крымом <…> и предоставление России дополнительных украинских территорий, подконтрольных с момента начала конфликта в 2022 году», — сообщил источник телеканала.

По данным CNN, президент США Дональд Трамп был разочарован тем, что его попытки заключить мирное соглашение между Россией и Украиной после трех лет конфликта до сих пор не увенчались успехом. С тех пор Белый дом прилагал все более настойчивые усилия для заключения соглашения.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что на этой неделе США решат, смогут ли продолжать попытки добиться мира между Москвой и Киевом, говорится в материале.

Ранее, 28 апреля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп сохраняет оптимистичный настрой по перспективам урегулирования конфликта на Украине. В том числе Ливитт подчеркнула, что Трамп выступает за постоянное прекращение огня, а не временное перемирие.