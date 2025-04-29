Прошедший в Перми снегопад назвали сильнейшим в XXI веке

За прошедшие сутки в Перми выпало более 30 см снега, синоптики назвали прошедший снегопад самым сильным с начала XXI века. Об этом 29 апреля сообщили в пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-центр).

«Снегопад стал самым сильным в краевом центре в XXI веке. Чтобы определить, является ли он самым сильным в истории наблюдений, требуется дополнительное изучение данных», — уточнили в Telegram-канале организации.

По данным ГИС-центра, за сутки выпало около 88% месячной нормы осадков. В некоторых населенных пунктах Пермского края высота снежного покрова достигла 37 см.

Накануне из-за сильного снегопада был закрыт аэропорт Перми. Сообщалось, что из-за погодных условий значительно ухудшилась видимость.