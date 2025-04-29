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Песков указал на игнорирование Макроном призывов Путина к миру

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Фото: Global Look Press/Roman Naumov
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 апреля раскритиковал заявления французского лидера Эммануэля Макрона о намерении усилить давление на Москву, отметив, что в Париже игнорируют призывы президента России Владимира Путина к перемирию и переговорам.

«Во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявление президента Путина, к нашему сожалению. Именно президент Путин повторял неоднократно о том, что Россия готова без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса», — заявил Песков.

Макрон 28 апреля рассказал об усилении давления на Россию в ближайшие несколько дней. По его словам, решиться на такой шаг помогла встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа во время похорон папы Франциска в соборе Святого Петра в Ватикане.

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Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен 28 апреля отметил нежелание европейцев достигнуть мира на Украине. По его словам, дипломатия создает мир, однако Европа последние три года только и делала, что «бойкотировала дипломатию».

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