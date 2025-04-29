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Бойцы группировки войск «Запад» рассказали о работе на краснолиманском направлении

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Фото: Известия
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Бойцы группировки войск «Запад» развивают свой успех на краснолиманском направлении: наносят удары управляемыми авиабомбами, используют роботов-саперов и дроны, активно продвигаясь вглубь обороны противника. Об этом российские военные 29 апреля рассказали «Известиям».

Российские войска развивают наступление, продвигаясь в сторону населенных пунктов Редкодуб, Колодези и Зеленая Долина. Ударами управляемых авиабомб уничтожены укрытия и пункты дислокации 77-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), по предварительным данным, ликвидированы 25 украинских военных.

Инженерные подразделения применяют роботов-саперов собственной разработки, которые не только обезвреживают мины, но и способны выполнять функции дрона-камикадзе, транспортного средства и точки радиоэлектронной борьбы. Один из таких аппаратов подорвал американский бронетранспортер International MaxxPro в Харьковской области.

«Хотели попробовать что-то новое. Птички летают — понятно, но и падают, соответственно. То есть подумали: надо сделать что-то продвинутей — как по-нашему сейчас, то есть по земле», — рассказал боец группировки с позывным Шуруп в беседе с корреспондентом «Известий» Дмитрием Зименкиным.

Кроме того, российские бойцы восстанавливают трофейные беспилотники прямо на передовой и сразу вводят их в бой. По словам военных, дроны применяются не только для разведки, но и для нанесения точечных ударов по технике и живой силе противника.

Сейчас боевая активность группировки «Запад» особенно возросла, и войска активно идут вперед.

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В Минобороны РФ 24 апреля сообщили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, Российская армия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), и противник потерял на данных направлениях до 410 военных.

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