Собянин рассказал о режиме работы городских служб в майские праздники

В майские праздники все городские службы будут работать в обычном режиме, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвичи смогут как обычно пользоваться услугами городского контакт-центра, электронными сервисами на столичном портале mos.ru и в городских мобильных приложениях.

С помощью городских сервисов можно будет, как обычно, вызвать мастера, узнать график работы городских ведомств, уточнить расписание общественного транспорта и режим работы парковок, передать показания счётчиков, вызвать врача на дом и оплатить счета.

«Напомню, найти ответ на свой вопрос, получить инструкцию или уточнить контакты ведомства можно в разделе „Помощь“ на портале mos.ru», — добавил столичный градоначальник.