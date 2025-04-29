Фотовыставка «Музыка Победы» откроется в сквере Московского метро

30 апреля 2025 года в сквере Московского метро торжественно откроется фотовыставка «Музыка Победы». Экспозиция расскажет о композиторах и музыкантах — современниках событий Великой Отечественной войны, а также представит самый народный и популярный музыкальный инструмент того времени — гармонь. «Музыка Победы» станет частью выставочного проекта на уличных площадках Москвы, посвященного празднованию 80-летия Победы.

Выставка подготовлена департаментом культуры города Москвы, Московской дирекцией массовых мероприятий совместно с Российским национальным Музеем музыки и Государственным мемориальным музеем А.Н. Скрябина.

Фотопроект «Музыка Победы» повествует о том, как музыка помогала бойцам переживать тяжелые фронтовые будни, а тем, кто остался в тылу, трудиться на благо Родины, верить в Победу и ждать своих родных и близких с фронта.

Раздел «Композиторы Великой Отечественной войны» познакомит с творчеством 15 талантливых композиторов, работавших в жанрах академической и неакадемической музыки, расскажет о том, какую музыку они создавали и какой вклад внесли в будущую Победу. Строевые, маршевые, лирические и шуточные песни, которые создавались с первых дней воны, бойцы увозили с собой на фронт. Их пели в блиндажах и в окопах в минуты затишья, на марше и на кратких привалах, на импровизированных концертных эстрадах. Более 50 музейных экспонатов — фотографий, партитур, печатных изданий — собрано специально для выставки.

Другая часть экспозиции «Гармоника на фронте» посвящена гармони на фронтах Великой Отечественной. Гармонь пела в землянках и окопах в перерывах между боями, под нее танцевали на привалах, с ней победным маршем солдаты шли в бой и радостно встречали Победу. Это истории 18 легендарных исполнителей — баянистов, аккордеонистов, а также композиторов и дирижеров, выступавших на фронтах Великой Отечественной войны. Более 50 фотографий, дополненных наградными листами, грамотами и другими архивными материалами, охватывают период с 1940 по 1945 год. Это и ставшее легендарным выступление Лидии Руслановой с баянистами у стен Рейхстага 2 мая 1945 года, и редкие фотографии солдат в окопах, не терявших боевого духа благодаря музыке, репортажные кадры из госпиталей и концертов на передовой, где в перерывах между боями тоже звучала гармонь.

На стендах фотовыставки также можно будет увидеть архивные кадры советских солдат, которые слушают музыку в минуты отдыха, фотографии музыкантов — участников фронтовых бригад, чьи песни поднимали дух на полях сражений. Раздел будет дополнен QR-кодом, ведущим на сборник сочинений, где аккомпанируют гармонь, баян и аккордеон.

На стендах выставки разместят QR-коды, чтобы посетители смогли погрузиться атмосферу военного времени, послушав как величественные композиции, посвященные Великой Отечественной («Священная война» Александра Александрова, «Гимн великому городу» Рейгольда Глиэра), так и жизнеутверждающие мотивы гармони («Русская кадриль», «Флик-Фляк», «Яблочко» и другие).