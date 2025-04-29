В ПСБ рассказали о путях развития розничного банкинга

Розничный банкинг будет развиваться через разные формы сотрудничества с сильнейшими игроками других отраслей, считает вице-президент, директор департамента некредитного розничного бизнеса ПСБ Михаил Ефремов.

По его словам, такое партнерство основано на взаимной выгоде всех участников и в первую очередь, клиента, который сразу в одной точке получает все необходимые продукты и сервисы. Ефремов добавил, что банкам также стоит делать ставку на экосистемные решения и персонифицированные предложения для клиентов, основанные на анализе больших данных.

«Логично ожидать укрепления позиций тех игроков, которые к обслуживанию розничных клиентов будут подходить гибко и комплексно: усиливать финансовую экспертизу, продолжать совершенствовать качество сервиса, в том числе, в дистанционных каналах обслуживания, расширять партнерские программы и предоставлять широкий набор нефинансовых услуг», — сказал Ефремов, выступая на VI Banking Retail Conference.

Он также отметил, что в последнее время на российском рынке продолжает расти конкуренция между финтех-компаниями и банками. «Развитие цифровых технологий значительно расширило доступ на финансовый рынок компаний, которые быстро адаптируются к изменениям поведенческих моделей потребителей, а иногда и сами формируют эти модели. Обострение конкуренции между банками и финтех-компаниями делает услуги более удобными и доступными для конечного потребителя», — уточнил вице-президент ПСБ.

Однако, продолжил Ефремов, чтобы преуспеть в конкурентной борьбе российские банки должны продолжать инвестировать в разработку новых технологий, создавать собственные цифровые платформы и развивать партнерские программы с финтех-компаниями.