Китай поддержал перемирие на Украине в дни 80-летия Победы

В КНР заявили о поддержке инициативы России о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы. Об этом 29 апреля сообщил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

«Китай поддерживает все усилия, направленные на установление мира», — заявил он на брифинге.

Дипломат добавил: КНР надеется на то, что стороны конфликта продолжат прикладывать усилия для нахождения мирного соглашения.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Уточнялось, что российская сторона обеспечит со своей стороны прекращение огня 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.

Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что, объявляя перемирие в дни празднования 80-летия Победы, Россия посылает важный сигнал другим государствам. По его словам, Москва демонстрирует конструктивный подход к решению кризиса и при этом указывает на недоговороспособность Киева.