Пушков указал на желание Трампа показать лидерство в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп не позволил французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к встрече с их украинской коллегой Владимиром Зеленским, потому что хочет принимать решения самостоятельно. Об этом 29 апреля сообщил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Показательная деталь: Трамп не дал Макрону присоединиться к их разговору с Зеленским. Макрон рвался принять участие, и для него в соборе Святого Петра был заготовлен третий стул. Однако Трамп отправил его восвояси», — сказано в Telegram-канале сенатора.

Как уточняет глава комиссии Совфеда, Трамп попросил Макрона сделать одолжение и уйти, так как французский президент не должен был присутствовать на встрече с Зеленским. По словам Пушкова, президент США намерен действовать самостоятельно в принятии решений, «а не быть ведомым».

Ранее, 28 апреля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп сохраняет оптимистичный настрой по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Глава государства выступает за постоянное прекращение огня, а не временное перемирие. Он считает, что президенту РФ Владимиру Путину и Зеленскому необходимо сесть за стол переговоров, чтобы прийти к урегулированию.