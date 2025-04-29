Дело возбудили против изрисовавшего памятник архитектуры в Петербурге

Уголовное дело возбуждено в отношении молодого художника, который, предположительно, изрисовал дом на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Трое из группы художников опрошены в качестве свидетелей, четвертому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Как сообщает телеканал «78», по статье «Повреждение объектов культурного наследия» обвиняется 26-летний житель Петербурга.

Установлено, что в ночь на 27 апреля группа художников нанесла надпись розового цвета на памятник архитектуры «Дом Перцова». На происходящее пожаловался очевидец. Полиции удалось задержать вандалов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нарушители общественного порядка устроили погром в доходном доме, разбив окна, сломав домофон и дверь в парадную. Компания молодых людей не только нанесла ущерб зданию, но и нецензурно выражалась, шумела и разбудила жителей близлежащих домов. В пострадавшем от действий правонарушителей доме на Разъезжей улице находится ночной клуб.