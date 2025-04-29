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Кинолог указал на опасность жевательной резинки для собак

Кинолог Голубев: ксилит в жевательной резинке угрожает здоровью собак
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Жевательная резинка представляет две основные угрозы для питомца. Главная опасность заключается в том, что, собака, проглотив ее, может поперхнуться и задохнуться. Кроме того, опасное вещество, входящее в ее состав, может нанести серьезный вред здоровью питомца, что также грозит летальным исходом. Об этом рассказали «Известиям» в Российской кинологической федерации (РКФ) 29 апреля.

«Главный компонент жвачки, угрожающий здоровью питомца, — это искусственный заменитель сахара ксилит. У собак, в силу их метаболизма, даже небольшая доза этого вещества может спровоцировать снижение глюкозы в крови (гипогликемию) и поражение печени. Для людей при этом ксилит абсолютно безопасен», — пояснил президент РКФ Владимир Голубев.

Если собака проглотила жвачку, следует проверить состав. Если в нем обнаружен ксилит, необходимо немедленно обратиться к ветеринарному врачу — первые клинические проявления отравления могут проявиться уже через час. Снижение уровня глюкозы будет сопровождаться судорогами, рвотой и слабостью, объяснил эксперт. В клинике собаке сделают промывание желудка, проверят уровень сахара и ферменты печени.

В Российской кинологической федерации подчеркнули, что, даже если в составе не обнаружено опасное вещество, всё равно необходимо внимательно следить за состоянием питомца, поскольку жвачка может вызвать закупорку кишечника — она не расщепляется при проглатывании. Кишечная непроходимость будет сопровождаться отказом от еды и воды, невозможностью дефекации, рвотой с пеной и вздутостью живота. Ситуация может привести к летальному исходу, если вовремя не провести операцию.

Если жвачка перекрыла дыхательные пути, следует зафиксировать собаку и широко открыть ей пасть. Если резинка видна, то нужно попытаться аккуратно извлечь ее руками или пинцетом, но при этом нужно быть осторожным, чтобы не протолкнуть ее еще глубже.

Если самостоятельно достать жвачку не удается, эксперт посоветовал поднять собаку за задние лапы так, чтобы таз оказался выше плеч. Маленькую собаку можно поднять за задние лапы и аккуратно встряхнуть, направляя движение к полу. При правильных действиях питомец сможет избавиться от инородного тела. Хорошим знаком, указывающим на то, что дыхательные пути не перекрыты, будет кашель.

В РКФ напомнили, что лучшая защита от подобных ситуаций — профилактика и меры предосторожности. Необходимо отучить собаку подбирать что-то с земли на улице. При этом питомец должен уметь четко выполнять команды «фу» и «нельзя». Дома следует хранить жевательную резинку в недоступных для животного местах.

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Ранее, 21 февраля, ветеринарный врач Александр Алясов рассказал «Известиям», что к наиболее распространенным заболеваниям у домашних питомцев, которые сложно заметить без обследования, относятся почечная недостаточность, сердечные заболевания, пародонтоз (глубокое поражение околозубной ткани) и артрит. Избыточный вес и ожирение — также частные проблемы некоторых животных.

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