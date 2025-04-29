29 апреля в Кремле состоится четвертый вечер из цикла «Живое эхо битв минувших»

29 апреля в Государственном Кремлёевском Дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоится четвертый вечер из цикла «Живое эхо битв минувших», посвященного 80-летию Великой Победы. Организатором цикла выступил культурный благотворительный фонд «Артэс».

В рамках концерта «Пою тебе, святая Русь» вниманию гостей предлагается уникальная программа. На главной сцене страны соберутся вместе знаменитые российские хоровые коллективы и лучшие церковные хоры России и Белоруссии. В их исполнении прозвучат произведения духовной музыки, военные и народные песни. Концерт проходит в праздничные пасхальные дни и в преддверии 9 Мая, юбилея нашей Победы.

Песня «Ах ты, степь широкая» будет соседствовать в концертной программе с «Прощанием славянки» В. Агапкина — В. Лазарева, «Где же вы теперь, друзья-однополчане» В. Соловьёва-Седого — А. Фатьянова и «На поле танки грохотали» Г. Портнова — В. Суслова в переложении Ю. Потеенко — с хором «Славься» из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки и «К вам, павшие» Родиона Щедрина (из цикла «Четыре хора на стихи А. Твардовского).

В программу войдут не только знаменитые произведения выдающихся русских композиторов, которые звучат с регулярной периодичностью, но и гораздо менее известные широкой аудитории песнопения, используемые в основном во время церковных служб. Так, гости Кремлевского дворца услышат в этот вечер «Христосе Воскрес» Александра Кастальского (1856–1926), «Ангел вопияще» и «Воскресни, Боже» Павла Чеснокова (1877–1944), «Богородице Дево, радуйся» и «В молитвах неусыпающую Богородицу» Сергея Рахманинова, «Пасхальную утреню» из репертуара Хора Донских казаков под управлением С. Жарова, «Стихиры Пасхи» и «Пасхальный триптих» нашего современника Антона Вискова. Мужской хор «Всехсвятский» исполнит 6-й глас «Воскресение Твое, Христе Спасе» и «Христос Воскресе» в обработке Д. Токмакова и поистине музыкальную редкость для российской аудитории — сербскую народную песню на слова Святого Николая Сербского «Наша вера» в обработке монахини Иулиании (Денисовой). Прозвучит также «Верую» Александра Гречанинова (1864–1956) и «Плотию уснув» Бориса Ледковского (1895–1975). Таким образом, у слушателей будет возможность не только погрузиться в мир красивейшей и по-настоящему воодушевляющей музыки, но и составить представление о различных вариантах прочтения духовных песнопений — как более ранних, так и современных.

В концерте примут участие:

Московский синодальный хор (художественный руководитель и главный дирижер Алексей Пузаков);

праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря (художественный руководитель и главный регент Георгий Сафонов);

мужской хор «Держава» Вознесенской Давидовой пустыни (регент Илья Мельников);

мужской хор «Всехсвятский» (художественный руководитель, регент Дмитрий Токмаков), Республика Беларусь;

Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова (художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России, профессор Геннадий Дмитряк);

православный хор и Ансамбль Инженерных войск Вооруженных сил РФ «За веру и Отечество» (дирижер, регент главного храма Вооруженных сил РФ Михаил Мологин).

Начало концерта — в 19:00.