Памятник «Подвиг милосердия» в Химках вошел в коллекцию карт «Стрелка»

Памятник «Подвиг милосердия», установленный в подмосковных Химках, включили в лимитированную праздничную коллекцию карт «Стрелка» к Дню Победы. Ее выпустили тиражом 19,5 тыс. экземпляров.

В праздничной серии — 39 дизайн-макетов. Каждая карта посвящена одному из памятников Великой Отечественной войны, установленных в Московской области.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» уточняет, что памятник «Подвиг милосердия» находится на территории сквера Марии Рубцовой. Его открыли в мае 2005 года. уроженка Химок Мария Семикова послужила моделью при создании образа медсестры. Она прошла войну с самого начала до Победы.

В начале апреля сообщалось, что в заливе Петра Великого была обнаружена пропавшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка типа «Малютка». По предварительной информации, это «М-49», спущенная на воду 25 января 1939 года. Связь с ней окончательно была потеряна 16 августа 1941 года. На борту при крушении погибли 22 члена экипажа. По сообщению пресс-службы ТОФ, такие затонувшие лодки являются братскими могилами моряков-подводников.