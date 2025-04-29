Школьный автобус попал под удар дрона ВСУ в Запорожской области
Автобус с детьми подвергся атаке беспилотника Вооруженных силам Украины (ВСУ) в Михайловском муниципальном округе Запорожской области. Об этом 29 апреля сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«На данный момент известно, что мальчик 2007 года рождения получил легкое ранение головы. На месте работают оперативные службы», — написал глава области в своем Telegram-канале.
Пострадавшему ребенку оказывают помощь медики. Балицкий уточнил, что автобус зацепило осколками от взорвавшегося дрона на переезде. В результате в автомобиле были выбиты окна.
Днем ранее заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий сообщил, что в результате атак со стороны ВСУ погиб мирный житель. Уточняется, что боевики киевского режима прицельно обстреливали жилой сектор села Водяное Каменско-Днепровского района.