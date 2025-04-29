Два жителя Белгородской области погибли и трое ранены после атаки дрона ВСУ
Два мирных жителя погибли и три получили ранения после атаки беспилотника Вооруженных силам Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области. Об этом 29 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«На участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка вражеский дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находились пятеро мужчин», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что три выживших мужчины получили закрытые черепно-мозговые травмы и были доставлены в больницу в Белгороде. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
25 апреля дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области. В результате погибли два человека и еще один получил осколочные ранения.