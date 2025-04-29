В ГД заявили о росте энергопотребления в Донбассе и Новороссии

В Донбассе и Новороссии идет плановое восстановление поврежденных энергетических объектов, сегодня там наблюдается рост энергопотребления. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Николай Шульгинов.

«В Донбассе и Новороссии идет плановое восстановление поврежденных объектов энергетики, необходимых для развития экономики этих регионов. Деньги уже были выделены, в новых регионах растет энергопотребление, там строятся жилые дома, идет восстановление экономики», — рассказал Николай Шульгинов.

На этом фоне примечательно, что с начала года в РФ энергопотребление снизилось везде, кроме юга России и Дальнего Востока. Глава комитета также коснулся ситуации в Курской области, которую накануне ВС РФ освободили от ВСУ. Там системообразующие линии и подстанции 330 кВ уже находятся в работоспособном состоянии. При этом, что касается распределительных сетей, они будут восстанавливаться по мере обследования населенных пунктов, их разминирования и возвращения в них жителей, уточнил министр.

Ранее, 14 апреля, правительство РФ утвердило энергетическую стратегию до 2050 года. Она определяет развитие топливно-энергетического комплекса в условиях глобальных вызовов, энергоперехода, внедрения цифровых технологий, технологического изменения в целом, а также растущего энергопотребления.