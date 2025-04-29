Латвия поставила Украине 1,5 тыс. боевых дронов
Латвийское правительство отправила Вооруженным силам Украины (ВСУ) 1,5 тыс. боевых беспилотников (БПЛА). Об этом 29 апреля сообщил министр обороны республики Андрис Спрудс.
«Еще 1,5 тыс. боевых дронов направляются из Латвии в Украину», — написал он на странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Спрудс добавил, что в первой половине 2025 года две латвийские компании передадут ВСУ еще 12 тыс. дронов.
22 апреля сообщалось о том, что Великобритания заключила контракты на сумму $40,1 млн на поставку Украине беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уточнялось, что соответствующие документы заключены в рамках сотрудничества с Новой Зеландией.