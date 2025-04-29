Дело возбудили после издевательств над собакой в Пскове
Уголовное дело возбудили по факту жестокого обращения с собакой в Пскове. Информация о случившемся первоначально появилась в соцсетях. Во время проверки полиции факты подтвердились.
Как пишет Псковская лента новостей со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону, инцидент произошел в районе стадиона «Электрон». Собаку повесили на берегу реки Великой и резали ее ножом. У животного проникающее ранение в шею и несколько колотых ран.
Причастные к случившемуся устанавливаются, разыскиваются свидетели. Полицейские намерены отсмотреть камеры видеонаблюдения.
Ранее в Приморье суд признал жителя региона виновным в жестоком обращении с собакой. Он решил избавиться от своей собаки, поскольку она периодически срывалась с привязи, и нанес ей множественные удары металлической трубой по голове. В результате собака погибла. Суд назначил виновному наказание в виде 120 часов обязательных работ.