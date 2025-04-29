Жители Мурманской области стали лучше платить за ЖКХ

В Мурманской области по итогам I квартала 2025 года долги жителей за жилищно-коммунальные услуги составили 8,8 млрд рублей. Таковы данные регионального министерства энергетики и ЖКХ.

В ведомстве РБК сообщили, что зафиксировано снижение темпов прироста задолженности. Так, по итогам 2020 года долги выросли на 13,7%, а по итогам 2024 года — всего на 1,9%. Кроме того, в области увеличивается собираемость платежей за коммуналку. В прошлом году показатель составил почти 98%.

Как пишет ИА «Би-порт» со ссылкой на ведомство, собираемость платежей растет в том числе за счет разъяснительной работы и тесного взаимодействия с властями и службой судебных приставов.

Ранее Дмитрий Бондарь, общественный деятель и эксперт по ЖКХ, рассказал, что россияне могут частично сократить задолженность по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), исправив ошибки в расчетах и применив трехлетний срок давности.