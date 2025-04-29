Подросток получил травму на физкультуре в школе Петербурга

В Санкт-Петербурге 14-летний ученик получил травму во время бега на уроке физкультуры. Его экстренно госпитализировали с закрытым переломом бедра.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на свои источники, инцидент произошел в лицее на Суздальском проспекте днем 28 апреля.

Известно, что у подростка есть серебряный значок ГТО, он профессионально занимается шахматами и программированием. Кроме того, мальчик не раз участвовал в региональных конкурсах по программированию.

Ранее сообщалось, что в школе Санкт-Петербурга произошел конфликт между учительницей и учеником 5-го класса, в результате которого женщине стало плохо и ее увезли в больницу. Инцидент произошел на перемене. Пострадавшая сообщила, что школьник бил другого мальчика, когда она подошла и попыталась развернуть его за плечо. Однако пятиклассник в ответ на эти действия напал на нее. После этого у женщины обнаружили поверхностные травмы головы.