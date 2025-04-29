Российских дипломатов не пригласили на мероприятия, посвященные освобождению Дании в годы Второй мировой войны. Об этом 29 апреля сообщили в посольстве РФ в Копенгагене.

«В Дании 5 мая отмечается как памятная дата День освобождения Дании. На памятные мероприятия российские дипломаты сегодня не приглашаются», — приводит слова диппредставительства «РИА Новости».

В посольстве уточнили, что датские власти не препятствуют проведению мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в центре Копенгагена пройдет шествие «Бессмертного полка», а также состоится концерт в Русском доме. Кроме того, планируется возложение цветов к могилам солдат Красной армии в различных регионах Дании.

Также в дипмиссии сообщили о создании видеоролика о российских послах, которые защищали свою страну во время ВОВ. Многие из них, включая руководителей посольства, ушли на фронт добровольцами, и не все вернулись. В условиях враждебности со стороны Дании к России они стремятся показать датчанам, что русский народ не сломить. На здании посольства 9 Мая будет организована проекция фотографий, посвященных победе в ВОВ и триумфу советского народа.

16 апреля депутат ландтага Бранденбурга, глава фракции «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW), Нильс-Олаф Людерс заявил, что призыв МИД Германии не приглашать представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, является абсолютно неприемлемым.

При этом глава российского МИДа Сергей Лавров в этот же день сообщил, что всё больше людей в различных странах мира видят в России хранительницу и защитницу традиционных ценностей.