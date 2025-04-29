В Португалии восстановили движение поездов после отключения электричества

В Португалии восстановили работу железнодорожного транспорта после масштабного отключения электричества. Об этом 29 апреля сообщило агентство Lusa.

«Движение поездов <…> между Лиссабоном и Южным берегом сегодня возобновлено после того, как в понедельник оно было приостановлено из-за отключения электричества», — уточнило агентство.

Кроме того, транспортное сообщение между Лиссабоном и населенными пунктами к югу от столицы на полуострове Сетубал тоже восстановлено.

Как уточняет телеканал RTP Notícias, оператор электросетей REN сообщил, что энергетическая ситуация в Португалии «идеально стабилизирована» — все подстанции национальной сети запущены и работают в штатном режиме. Несмотря на это, лиссабонское метро остается недоступным для пассажиров. В то же время движение городских поездов уже восстановлено. По информации властей, школы должны возобновить работу в обычном режиме.

Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии произошло 28 апреля. Оно повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Позже испанские и португальские СМИ сообщили, что специалисты начали работы по восстановлению электроснабжения.

Позже испанский политолог Сантьяго Армесийя рассказал о частичном возобновлении подачи электричества в Испании. К тому моменту жители Мадрида оставались без электричества уже более пяти часов. В других регионах длительность перебоев составила от трех до пяти часов.