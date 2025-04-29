Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Новодружеске в ЛНР
В Луганской Народной Республике (ЛНР) женщина пострадала в результате атаки украинского беспилотника. Об этом 29 апреля сообщила администрация Лисичанска.
Уточняется, что инцидент произошел 28 апреля в городе Новодружеске.
«Женщина пенсионного возраста подверглась атаке БПЛА со стороны украинских неонацистских формирований. Пострадавшая получила множественные ранения», — указано в Telegram-канале администрации.
После происшествия женщину госпитализировали, ей была оказана необходимая медицинская помощь.
24 апреля два мирных жителя пострадали в ЛНР при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших госпитализировали, состояние одной раненой медики оценивают как тяжелое.