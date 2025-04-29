СМИ сообщили о планах Индии закрыть небо для пакистанских авиакомпаний

На фоне роста напряженности в отношениях с Исламабадом Нью-Дели рассматривает возможность закрытия своего воздушного пространства и портов для пакистанских морских и авиаперевозчиков. Об этом 29 апреля сообщило газета Economic Times (ЕТ) со ссылкой на источники.

«Индия рассматривает возможность закрытия своего воздушного пространства для пакистанских авиаперевозчиков, что приведет к необходимости перенаправлять самолеты через Китай или Шри-Ланку, чтобы достичь пунктов назначения в Юго-Восточной Азии, таких как Куала-Лумпур», — говорится в публикации.

Уточняется, что ограничения могут затронуть пакистанскую государственную авиакомпанию Pakistan International Airlines (PIA), которая осуществляет полеты над территорией Индии. Как сообщает издание, PIA было запрещено работать в Европе с июня 2020 по ноябрь 2024 года из соображений безопасности. Это привело к росту долгов компании и последующему выставлению государственного авиаперевозчика на продажу.

ET добавила, что Индия допускает закрытие своих портов и для морских перевозчиков из Пакистана.

В Индии 22 апреля группа террористов напала на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Джамму и Кашмира. Погибли 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди.

В связи с терактом МИД Индии 25 апреля приостановил действие договора о водах реки Инд 1960 года и прекратил подачу воды из ее потока в Пакистан. Тогда же индийские власти объявили о приостановке выдачи виз для пакистанских граждан. В тот же день Пакистан заявил о закрытии своего воздушного пространства для Индии и прекращении торговли.