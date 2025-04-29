Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Гетрик рассказал, как проходил обучение на территории Румынии под руководством инструкторов западных стран. Видео во вторник, 29 апреля, распространило Министерство обороны России.

«В январе 2025 года я закончил Николаевскую учебку. Нас отправили в Румынию в учебку. По 23 февраля 2025 года я находился в Румынии. В принципе всё то же самое. Единственное то, что там оружие [разное]. Учили в Николаевской учебке — были АКМ, а в Румынии были М4А1. Шведы и норвежцы. Мы работали с переводчиком», — рассказал военнопленный.

После этого военнослужащего направили служить в подразделения неонацистских формирований, которые совершали преступления против России. В составе диверсионных групп Гетрик попытался проникнуть на территорию Российской Федерации. Однако бойцы в составе Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали украинские подразделения.

Уцелевший Гетрик принял решение сохранить свою жизнь и сдаться в плен российским военным, сложив оружие.

Ранее, 28 апреля, пленный боевик ВСУ Руслан Рошва рассказал, что военкоматы Украины мобилизуют всех, несмотря на состояние здоровья и наличие документов. Кроме того, по его словам, в ряды военнослужащих стали набирать и женщин, которые находятся в местах лишения свободы.