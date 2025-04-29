В МИЦ «Известия» рассказывают о погоде на майские праздники. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия 29 апреля проходит пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Метеоролог расскажет, какой будет погода в праздничные дни и с чем связаны аномально переменчивые погодные условия в этот весенний сезон. Кроме того, Вильфанд сообщит, стоит ли ждать заморозков и где ожидаются половодье и пожароопасная ситуация.
Также научный руководитель Гидрометцентра даст предварительный прогноз на лето.