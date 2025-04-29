В России потушили 45 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 45 природных пожаров на площади 3867 га. Об этом 29 апреля сообщили Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства и парашютно-десантная пожарная служба (ФБУ) «Авиалесоохрана».
«Лесные пожары ликвидированы в Калининградской, Псковской, Брянской, Владимирской, Московской, Смоленской, Иркутской, Томской, Амурской областях, республиках Бурятия, Тыва, в Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях», — указано на сайте ведомства.
Уточняется, что к полуночи 29 апреля на территории России оставалось 66 действующих лесных пожаров, общая площадь которых составила 407 339 га.
Наибольшее количество возгораний было зафиксировано в Забайкальском крае. Там действовал 41 пожар на площади 362 859 га.
Всего в ликвидации ЧП были задействованы 2749 специалистов, 447 единиц техники и четыре воздушных судна.
7 апреля губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что в регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами. По словам Осипова, почти все лесные пожары в регионе с начала года произошли по вине человека. Губернатор подчеркнул, что ситуация остается напряженной, и призвал беречь леса края.
Позднее, 27 апреля, в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что ведомственные самолеты Ил-76 привлечены к тушению пожаров в Забайкальском крае. Уточняется, что авиация выполнила четыре слива и сбросила 168 тыс. л воды. Угроза распространения огня в сторону населенного пункта Елизаветино была предотвращена.