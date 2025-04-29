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В России потушили 45 природных пожаров за сутки

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Фото: Известия
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Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 45 природных пожаров на площади 3867 га. Об этом 29 апреля сообщили Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства и парашютно-десантная пожарная служба (ФБУ) «Авиалесоохрана».

«Лесные пожары ликвидированы в Калининградской, Псковской, Брянской, Владимирской, Московской, Смоленской, Иркутской, Томской, Амурской областях, республиках Бурятия, Тыва, в Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях», — указано на сайте ведомства.

Уточняется, что к полуночи 29 апреля на территории России оставалось 66 действующих лесных пожаров, общая площадь которых составила 407 339 га.

Наибольшее количество возгораний было зафиксировано в Забайкальском крае. Там действовал 41 пожар на площади 362 859 га.

Всего в ликвидации ЧП были задействованы 2749 специалистов, 447 единиц техники и четыре воздушных судна.

Пламенный ответ: в России в десять раз возросло число лесных пожаров
В трех регионах введен режим чрезвычайной ситуации

7 апреля губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что в регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами. По словам Осипова, почти все лесные пожары в регионе с начала года произошли по вине человека. Губернатор подчеркнул, что ситуация остается напряженной, и призвал беречь леса края.

Позднее, 27 апреля, в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что ведомственные самолеты Ил-76 привлечены к тушению пожаров в Забайкальском крае. Уточняется, что авиация выполнила четыре слива и сбросила 168 тыс. л воды. Угроза распространения огня в сторону населенного пункта Елизаветино была предотвращена.

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