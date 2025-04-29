Стрелявшего по сотрудникам ДПС жителя Камчатки заключили под стражу

Суд на Камчатке избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, обвиняемого в стрельбе по сотрудникам ДПС в Петропавловске-Камчатском. Об этом 29 апреля рассказали в пресс-службе Петропавловск-Камчатского городского суда.

По данным следствия, он совершил не менее шести выстрелов в сторону полицейских на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

«Суд рассмотрел представленные материалы и удовлетворил ходатайство следователя, назначив фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее, 27 апреля, стало известно, что в Камчатском крае мужчина открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, скрываясь от погони после угона автомобиля. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).