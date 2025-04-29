В Москве прошла XXI церемония премии «Белый квадрат»

XXI церемония ежегодной премии «Белый квадрат» состоялась в Москве, в театральном центре «На Плющихе», 28 апреля. На победу претендовали операторы-постановщики фильмов «Сто лет тому вперед», «Мастер и Маргарита», «Любовь Советского Союза», «Золото Умальты», «110» и сериалов «Прометей», «Лихие», «Дети перемен» и «Трасса».

«Так как эта премия чисто операторская, в голосовании участвуют именно профессионалы индустрии. Конечно, когда они тебя отмечают, когда тебя признают коллеги, операторы, это приятно, потому что ты сам не всегда можешь оценить свою работу. Свободы было не так много, потому что в этой картине используется очень много компьютерной графики. Соответственно, многие кадры были четко продуманы», — сказал перед церемонией «Известиям» оператор картины «Сто лет тому вперед» Михаил Милашин.

Лауреатом «Белого квадрата» в номинации «Лучший оператор сериала» стал Илья Авербах за работу над «Прометеем» с Филиппом Янковским и Любовью Аксеновой. Сюжет рассказывает об экс-сотруднике спецслужб и журналистке, которые расследуют дело об исчезновении пассажирского самолета.

«Спасибо родителям, моей бабушке, которая большое участие принимала в моем становлении, всей операторской группе. Огромное спасибо моей супруге, она здесь. Спасибо моему брату, он всегда меня поддерживает. У меня бы ничего не получилось, если бы со мной не было режиссера Максима Свешникова, который за меня перед всеми вписывался — перед продюсерами… Перед кем еще там можно вписываться?» — пошутил лауреат со сцены.

Главный приз в номинации «Лучший кинооператор года» за работу в полнометражном художественном фильме получил Максим Жуков с картиной «Мастер и Маргарита».

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За кадры: оператор «Мастера и Маргариты» получил «Белый квадрат»