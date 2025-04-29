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В МЧС РФ сообщили о работе над ликвидацией пожаров в Бендер-Аббас

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Фото: REUTERS/Mohammad Rasoul Moradi
dzen
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Авиация МЧС России в составе двух самолетов Бе-200ЧС и Ил-76 продолжает оказание помощи в ликвидации последствия крупного пожара в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас в Иране. Об этом во вторник, 29 апреля, «Известиям» сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в ходе работ было совершено 13 сбросов общим объемом около 130 т воды.

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Решение об отправке специальных бортов МЧС РФ было принято российской стороной после соответствующего обращения иранских партнеров к Владимиру Путину.

Инцидент в морском порту Шахид-Раджаи произошел 26 апреля. Взрыв нанес повреждения большинству зданий, а также автомобилям. 27 апреля губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией. Как утверждает газета The New York Times, причиной взрыва стало вещество для производства ракетного топлива. По последним данным, число погибших в результате взрыва выросло до 70 человек.

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