Отчет Счетной палаты показал ухудшение качества воды на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке значительно снизилось качество воды и соответствующих сооружений. Об этом во вторник, 29 апреля, следует из доклада Счетной палаты (СП) и профильных ведомств Приморского и Хабаровского краев.

«При этом проверка показала, что в проверяемом периоде санитарное качество воды в водных объектах Дальнего Востока ухудшилось», — говорится в сообщении СП, которое приводит ТАСС.

Уточняется, что в период с 2020 по 2024 год на водные объекты Дальнего Востока было выделено 17,8 млрд рублей из госбюджета.

Как указали в ведомстве, причиной плохого качества воды является сброс неочищенных сточных вод.

Также отчет показал, что из 743 водных сооружений в регионе 429 не отвечают требованиям безопасности.

Все данные аудита были переданы в Совет безопасности России, Минстрой и Минприроды.

5 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об утверждении внесения изменений в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Одним из самых значимых изменений стало введение особого режима надзора на некоторых водных объектах — постоянного рейда.