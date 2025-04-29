Правительство Великобритании своими действиями демонстрирует наличие у себя притязаний на Черноморский регион. Об этом 29 апреля заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Лондон сегодня наиболее ретиво рвется в Черноморский регион», — сообщил он ТАСС.

При этом Патрушев подчеркнул, что власти Британии уже учредили так называемую «противоминную коалицию», и теперь планируют патрулировать акваторию Черного моря своими боевыми кораблями.

29 апреля Патрушев заявил о приближении России к успешному завершению СВО. Он добавил, что в настоящее время военнослужащие в зоне СВО борются за искоренение нацизма в мире так же, как и их деды и прадеды сражались за Родину и против фашизма во время Великой Отечественной войны.