Баллы «Миллиона призов» направляют ветеранам Великой Отечественной и бойцам СВО

Участники столичной программы лояльности «Миллион призов» направляют баллы на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил официальный портал mos.ru.

Как уточняет портал, средства идут на оплату операций, покупку медикаментов, реабилитационного оборудования и техники, а также на гуманитарную помощь жителям приграничных территорий.

«Один из способов поддержать ветеранов Великой Отечественной войны — перевести баллы на счет благотворительного фонда «Память поколений». Эта организация более 10 лет оказывает адресную помощь», — говорится в сообщении портала.

За все время фонд помог более чем 19 тыс. человек по всей России. В рамках программы «Миллион призов» можно направить 500, одну, две или три тысячи баллов — каждый из них эквивалентен одному рублю.

Ранее, 17 апреля, на сайте Собянина сообщили, что столичная общественная организация собирает и доставляет гуманитарную помощь военнослужащим в зоне СВО, проводит патриотические мероприятия в учебных учреждениях, а ветеранов боевых действий вовлекает в культурную жизнь города.