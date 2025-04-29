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Таиланд передал России объявленного в международный розыск россиянина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Таиландские правоохранительные органы передали российским коллегам жителя Приморского края, находящегося в международном розыске по обвинению в вымогательстве. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Он находился в международном розыске по обвинению в вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере», — приводит ее слова портал «МВД Медиа».

Согласно материалам дела, с 2008 по 2013 год подозреваемый входил в преступную группировку, действовавшую в городе Арсеньеве Приморского края. В марте 2013 года злоумышленники напали на местного предпринимателя, занимавшегося лесозаготовками, избили его и под угрозой применения оружия вынудили передать им автомобиль и сельхозтехнику на сумму в несколько миллионов рублей.

Позднее та же группа потребовала у другого бизнесмена более 5 млн рублей за «покровительство», а под давлением угроз он переоформил на них недвижимость и права аренды на земельный участок.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Личности подозреваемых установили, им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, однако один из фигурантов скрылся за границей. По запросу управления МВД России по Приморскому краю его объявили в международный розыск.

Оперативная информация указала на возможное нахождение преступника в Таиланде. Благодаря сотрудничеству через Интерпол таиландские власти задержали разыскиваемого. Его доставили в Россию для проведения следственных действий, рассказала Волк.

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Ранее, 25 апреля, сообщалось, что три гражданина Азербайджана, которые объявлены в международный розыск, экстрадированы из России на родину. Уточняется, что мужчины подозреваются в преступлениях, совершенных на территории своей страны. Они уклонились от следствия и скрылись, в результате чего правоохранители объявили их в международный розыск.

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