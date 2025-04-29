Реклама
Прямой эфир
Армия
В зону СВО впервые доставили частицу Благодатного огня
Мир
В постпредстве РФ в ЕС оценили возможность разблокировки российских активов
Мир
Делегация КНДР вылетела в РФ для участия в антифашистской конференции
Экономика
Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ
Мир
Расчеты гаубиц Д-20 поразили скопление живой силы ВСУ и склад боеприпасов в зоне СВО
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера MaxxPro в зоне СВО
Мир
В Испании почти полностью восстановлено электроснабжение после отключения
Экономика
Россия в 2024 году вошла в пятерку экономических лидеров мира
Происшествия
Три бойца «Орлана» пострадали при ударе дрона в Белгородской области
Мир
Глава минобороны Пакистана не исключил эскалацию конфликта с Индией
Общество
Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке
Мир
Глава МИД КНР указал на неизменность взаимной поддержки Китая и РФ
Мир
Трамп назвал «историческими» достижения своей администрации за 100 дней
Мир
В США начали расследование в отношении Гарварда по обвинению в расизме
Наука и техника
Баканов сообщил об объединении 13 стран с РФ и КНР для создания лунной станции
Мир
Крупнейшие банки США продали последнюю часть долга Маска для покупки Twitter
Наука и техника
Самолет МС-21 совершил первый полет с новыми российскими системами

В КНР указали на проблемы в авиационной отрасли США и Китая из-за пошлин Трампа

0
EN
Фото: REUTERS/David Ryder
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Введение президентом США Дональдом Трампом тарифов на импорт привело к негативным экономическим последствиям, том числе и в области авиакомпаний, таких как Boeing. Об этом 29 апреля сообщило министерство коммерции КНР.

«Использование США пошлин серьезно повлияло на стабильность глобальных цепочек производства и поставок, а также нарушило работу международного рынка авиаперевозок. Многие компании не могут осуществлять нормальную торговую и инвестиционную деятельность, а китайские авиакомпании и американская корпорация Boeing серьезно пострадали», — заявили в ведомстве.

При этом в министерстве отметили готовность поддерживать экономическое взаимодействие между двумя странами.

Свести политику: Китай сближается с ЕС для противодействия США
Какие европейские страны уже попали в сферу интересов Пекина

Ранее, 27 апреля, газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что компании КНР переносят свое производство в США во избежание высоких тарифов. По словам главы консалтинговой фирмы Чжу Нина, помогающего китайским предприятиям частично перенести производство на территорию Соединенных Штатов, его компания получила минимум 100 запросов для переноса бизнеса из Китая в США за последние четыре месяца.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025