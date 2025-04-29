В КНР указали на проблемы в авиационной отрасли США и Китая из-за пошлин Трампа
Введение президентом США Дональдом Трампом тарифов на импорт привело к негативным экономическим последствиям, том числе и в области авиакомпаний, таких как Boeing. Об этом 29 апреля сообщило министерство коммерции КНР.
«Использование США пошлин серьезно повлияло на стабильность глобальных цепочек производства и поставок, а также нарушило работу международного рынка авиаперевозок. Многие компании не могут осуществлять нормальную торговую и инвестиционную деятельность, а китайские авиакомпании и американская корпорация Boeing серьезно пострадали», — заявили в ведомстве.
При этом в министерстве отметили готовность поддерживать экономическое взаимодействие между двумя странами.
Ранее, 27 апреля, газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что компании КНР переносят свое производство в США во избежание высоких тарифов. По словам главы консалтинговой фирмы Чжу Нина, помогающего китайским предприятиям частично перенести производство на территорию Соединенных Штатов, его компания получила минимум 100 запросов для переноса бизнеса из Китая в США за последние четыре месяца.