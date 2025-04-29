Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Калужской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Калужской областью. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Силами ПВО на территории Жуковского района уничтожен БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.
Предварительно, последствий происшествия нет.
В настоящее время на месте работают специалисты оперативной группы.
Ранее в этот день губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников над территорией региона за прошедшую ночь.