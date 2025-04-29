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Маск назвал демографический кризис самой большой проблемой Китая

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Фото: REUTERS/Go Nakamura
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что самой большой проблемой современного Китая является демографический кризис. Соответствующее заявление 29 апреля он сделал в своей социальной сети X (бывш. Twitter).

«Демографический коллапс — самая большая проблема Китая в долгосрочной перспективе. Это касается практически каждой страны на Земле», — написал Маск.

До этого миллиардер также назвал проблемы с демографией «экзистенциальной проблемой». Это стало ответом на пост о том, что в КНР продолжается сокращение населения.

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В декабре 2024 года газета WSJ спрогнозировала демографический кризис в Китае к 2035 году. По мнению экспертов, аналогичная демографическая ситуация может в скором времени наблюдаться на всей территории Китая.

В июле того же года сообщалось о возможном сокращении населения Китая вдвое к 2100 году из-за политики «одна семья — один ребенок». Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на ООН, тогда отметила, что население КНР сократится с 1,4 млрд до 639 млн к 2100 году. По данным исследователей, резкое снижение численности населения начнется уже к 2040 году.

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