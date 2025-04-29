Страны Запада в процессе попыток удержать лидерство на мировой арене не исключают риска ядерной войны. Об этом во вторник, 29 апреля, заявил председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Отчаянно противодействуя глобальным изменениям, Брюссель, Берлин, Париж и ряд других европейских столиц вновь идут по позорному пути заигрывания с нацистами», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам Патрушева, Запад не только разворачивает военную машину против России, но и всё больше демонстрирует одержимость сценарием развития «ядерного апокалипсиса».

Кроме того, помощник президента РФ выразил мнение, что Лондон притязает на Черноморский регион, а НАТО проводит учения, в ходе которых отрабатывается возможность захвата Калининградской области.

23 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты могут выйти из переговоров по мирному урегулированию на Украине, если предложения Вашингтона не будут восприняты в Москве и Киеве. 28 апреля он заявил, что при отсутствии урегулирования конфликт на Украине может привести к ядерной войне.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты всего Евросоюза (ЕС). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал конфронтационным заявление французского лидера о российской угрозе Европе.