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Сборная Россия по дзюдо прибыла в аэропорт Внуково после победы в чемпионате

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сборная России прибыла в аэропорт Внуково после победы на чемпионате Европы по дзюдо. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил «Известиям» источник.

Дзюдоисты из России 27 апреля стали бронзовыми призерами смешанного командного турнира чемпионата Европы, который проходил в столице Черногории Подгорице. Российские спортсмены выступили в поединках против турецких дзюдоистов.

От РФ в чемпионате принимали участие Карен Галстян, Тамара Лищенко, Мансур Лорсанов и Мария Иванова.

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Ранее, 26 апреля, сборная России по дзюдо заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы в Подгорице. В Федерации дзюдо России назвали соответствующий результат плодом ежедневного труда, упорства и единства всей команды.

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