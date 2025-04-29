В Испании сообщили о восстановлении подачи электричества более чем на 87%

На территории Пиренейского полуострова восстановлено более 87% мощностей подачи электроэнергии. Об этом 29 апреля сообщил оператор испанской электросети Red Eléctrica в социальной сети X (Бывш. Twitter).

«Восстановлено 87,37% спроса на полуострове», — говорится в заявлении.

Также уточняется, что к настоящему времени 100% подстанций передающей сети находятся под напряжением. Специалисты продолжают вести работы по ликвидации последствий блэкаута.

О масштабном отключении электричества в Испании и Португалии стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что это повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Позже испанские и португальские СМИ сообщили, что специалисты уже начали работы по восстановлению электроснабжения.

Позже испанский политолог Сантьяго Армесийя сообщил о частичном возобновлении подачи электричества в Испании. Уточняется, что жители Мадрида в настоящее время лишены электричества уже более пяти часов. В других регионах длительность перебоев составила от трех до пяти часов.